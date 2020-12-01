Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в творческом конкурсе МЧС

Конкурсные работы принимаются до 18 декабря Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" и Тверское городское отделение ТРО ВДПО запускает детский творческий конкурс "МЧС России глазами детей", приуроченный к 30-летию ведомства.

В конкурсе могут участвовать дети до 16 лет. Конкурсные работы, упакованные в пакет или коробку с пометкой "МЧС России глазами детей", принимаются до 18 декабря по адресу: г. Тверь, улица Желябова, 39 (ПСЧ-4). К каждой работе должна быть приложена заявка, оформленная в свободной форме.

Победителей ждут специальные призы и дипломы, лучшие работы будут опубликованы в официальных аккаунтах в социальных сетях ведомства.

Справки по телефонам: 8(4822) 42-94-41, 8-930-181-41-21.