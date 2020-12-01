Жители Тверской области могут проверить свой ВИЧ-статус

Жители региона могут сдать тест на ВИЧ Фото: областной минздрав

В Тверской области, начиная с 1 декабря, проходят профилактические мероприятия, приуроченные к Дню борьбы со СПИД. В Твери и районах до 10 декабря жители смогут бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах экпресс-тестирования.

График работы пунктов:

1 и 2 декабря с 10.00 до 18.10 тестирование пройдет в Твери, у ТЦ «Олимп», возле городского мультимедийного экрана;

3, 6, 7 и 8 декабря с 12.00 до 16.00 на парковке перед ТРЦ «РИО»;

4 декабря с 11.00 до 15.00 в Торжке, на площади 9 Января;

5 декабря с 11.00 до 15.00 в Вышнем Волочке, на ул. Ванчакова линия рядом с памятником Екатерине Второй;

9 декабря с 11.00 до 15.00 в Конаково, возле ТЦ «Континент»;

10 декабря с 11.00 до 15.00 в Кимрах, на Театральной площади.

Также диагностику можно пройти в Тверском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу: Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.2, корп.2.