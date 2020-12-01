Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Две школы в Твери перешли на дистанционное обучение

Сегодня эта мера коснулась школы №45
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий
В Твери школа №45 частично перешла на «дистанционку».

В Твери школа №45 частично перешла на «дистанционку».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте школы №45, расположенный на улице Левитана в Твери, 1 декабря появилось объявление, что до 4 декабря ученики с 5 по 11 класс переходят на дистанционное обучение в связи с карантином. По всей видимости, такие меры вводят из-за сложной эпидемической ситуации.

Также в объявлении сказано, что основной платформой для организации дистанционного обучения станет портал Дневник.ру.

30 ноября школа №19, что на улице Громова, также перешла на «дистант». Учащиеся 5-11 классов будут учиться на «удаленке» до 5 декабря.

На сайте этого учебного заведения написано, что «решение приняли в целях эпидемиологического благополучия».

Организация дистанционного обучения в этом учреждении будет ровно такой же, как и весной – указано в информации на интернет-странице СОШ №19.

Коронавирус в Твери 2020: последние новости