209 человек заразились коронавирусом в Тверской области 1 декабря

Из больниц выписан 301 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 1 декабря 209 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15357 случаев заражения COVID-19.

4363 (-95) изолированы;

384 (+3) умерли;

10610 (+301) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 4967 (+62)

Конаковский район 1070 (+16)

Ржев 1035 (+11)

Кимры 831 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 853 (+21)

Торжок 751 (+38)

Калининский район 672 (+1)

Осташковский городской округ 418 (+4)

Лихославльский район 402 (+1)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 342 450 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 3066.