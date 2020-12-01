209 человек заразились коронавирусом в Тверской области 1 декабря

Из больниц выписан 301 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 1 декабря 209 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15357 случаев заражения COVID-19.
4363 (-95) изолированы;
384 (+3) умерли;
10610 (+301) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 4967 (+62)
Конаковский район 1070 (+16)
Ржев 1035 (+11)
Кимры 831 (+2)
Вышневолоцкий городской округ 853 (+21)
Торжок 751 (+38)
Калининский район 672 (+1)
Осташковский городской округ 418 (+4)
Лихославльский район 402 (+1)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 342 450 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 3066.
Графика: ПТО