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В Тверской области 3500 человек уже съездили на Ржевский мемориал на автобусе

Это только за месяц
Алексей АНДРЕЕВ
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Синий автобус уже месяц возит пассажиров до мемориала из Ржева, белый будет возить из Твери.

Синий автобус уже месяц возит пассажиров до мемориала из Ржева, белый будет возить из Твери.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Маршрут общественного автобуса №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату» был запущен 1 ноября по поручению губернатора Игоря Рудени. За месяц около 3500 пассажиров уже воспользовались этим новым маршрутом.

Автобус от автовокзала в Ржеве до Ржевского мемориала и обратно делает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30. Больше всего им пользуются в выходные дни.

Выезжая из- города автобус делает остановки на улице Мира, площади Мира, улицах Горького, Калинина, Гоголя, Казанской, школа № 3, Чернышевского, аграрного колледжа, а также в Хорошево, Пирютино, Садах. Те же остановки предусмотрены в обратном направлении.

На линии маршрута курсирует синий низкопольный автобус среднего класса ЛИАЗ-4292. Он оформлен в едином стиле «Транспорта Верхневолжья» с логотипом «Ржевский мемориал советскому солдату».

На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя. Все льготы, предоставляемые в Ржевском районе, распространяются и на новый маршрут.

Как сообщает областное правительство, до конца 2020 года также планируется запустить маршрут «Тверь – Ржевский мемориал». На линию выйдет автобус туристического класса вместимостью порядка 50 мест.

Игорь РУДЕНЯ