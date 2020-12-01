В Тверской области 3500 человек уже съездили на Ржевский мемориал на автобусе

Синий автобус уже месяц возит пассажиров до мемориала из Ржева, белый будет возить из Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Маршрут общественного автобуса №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату» был запущен 1 ноября по поручению губернатора Игоря Рудени. За месяц около 3500 пассажиров уже воспользовались этим новым маршрутом.

Автобус от автовокзала в Ржеве до Ржевского мемориала и обратно делает 12 рейсов в день с 8:00 до 20:30. Больше всего им пользуются в выходные дни.

Выезжая из- города автобус делает остановки на улице Мира, площади Мира, улицах Горького, Калинина, Гоголя, Казанской, школа № 3, Чернышевского, аграрного колледжа, а также в Хорошево, Пирютино, Садах. Те же остановки предусмотрены в обратном направлении.

На линии маршрута курсирует синий низкопольный автобус среднего класса ЛИАЗ-4292. Он оформлен в едином стиле «Транспорта Верхневолжья» с логотипом «Ржевский мемориал советскому солдату».

На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя. Все льготы, предоставляемые в Ржевском районе, распространяются и на новый маршрут.

Как сообщает областное правительство, до конца 2020 года также планируется запустить маршрут «Тверь – Ржевский мемориал». На линию выйдет автобус туристического класса вместимостью порядка 50 мест.