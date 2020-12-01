Мотовездеход за 700 тысяч рублей украли в Тверской области

В Тверской области нашли укравшего вездеход за 700 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вор сорвал навесной замок на одном из гаражей кооператива в деревне Кудрино Ржевского района и похитил мотовездеход Arctic Cat TRV 700. Ключ от транспорта владелец неосмотрительно оставил в замке зажигания. Стоимость вездехода оценили в 700 тысяч рублей.

После того, как хозяин украденного заявил в полицию, оперативникам удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен житель Ржева. 29-летнего мужчину до этого уже судили.

После того, как злоумышленника задержали, он рассказал, что успел продать мототехнику. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас проверяют причастность ржевитянина к подобным преступлениям в Тверской области.