Меры поддержки тверских предприятий во время пандемии обсудили в Минпромторге РФ

Денис Мантуров и Игорь Руденя. Фото: ПТО

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 30 ноября провел рабочую встречу с губернатором Игорем Руденей. Обсуждалась поддержка промышленности тверского региона в период коронавируса.

Как сообщает областное правительство, местные предприятия активно участвуют в конкурсных отборах на получение поддержки в рамках госпрограмм и ведомственных проектов федерального Минпромторга, а также Фонда развития промышленности России. Власти им в этом помогают.

В итоге из федерального бюджета в помощь тверской промышленности привлечено более 462,1 млн рублей. Поддержку получили производители самоходной и прицепной техники (ЗАО «Тверской экскаватор», АО «Эксмаш», ООО «ТверьСтройМаш», ООО «Компания Спецприцеп»), предприятия народных художественных промыслов (ЗАО «Тверские узоры», ОАО «Торжокские золотошвеи»).

Также предприятиям были предоставлены субсидии по направлениям транспортировки продукции, разработки цифровых платформ и программных продуктов.

В период пандемии для поддержки тверских производителей СИЗов привлечены средства Фонда развития промышленности России. Всего - более 1,2 млрд рублей.