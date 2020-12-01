В ряде домов Твери снижены параметры отопления

В ряде домов снижены параметры отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Днем, 1 декабря, жители домов в нескольких районах Твери пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.

Как стало известно "КП"-Тверь", полностью отключенных домов сейчас нет, в ряде домов снижены параметры отопления.

В частности, по информации теплоснабжающей организации, из-за ремонта теплотрассы на улице Можайского в микрорайоне "Южный" в зону ограничения подачи услуг попали бульвар Гусева, улица Можайского, Октябрьский проспект.

Выявленная утечка в Заволжском районе затронула дома на улицах 2-й Грибоедова, Докучаева, Прошина, Скворцова-Степанова.

В центре перебои тепла отмечены на улицах Заидова и Коминтерна и в Университетском переулке.

Возможно частичное перекрытие близлежащих участков прилегающих улиц, выбирайте пути объезда.