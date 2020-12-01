Автомобилистов предупредили об ухудшении дорожной обстановки в Тверской области

В Тверской области ухудшается дорожная обстановка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, 2 и 3 декабря ожидается похолодание до -1 градуса. В ночные часы - до -6 градусов. На дорогах - гололедица. Во избежание ДТП автомобилистам советуют снизить скорость движения, соблюдать дистанцию.

Пешеходам рекомендовано иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям транспортных средств.