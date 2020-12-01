Аптеку в Тверской области оштрафовали за отсутствие лекарств

Аптеки в Тверской области оштрафовали за отсутствие лекарств
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В нескольких аптечных сетях Вышнего Волочка прокуратура выявила нарушения. В частности, не был обеспечен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, что является нарушением закона.
Генеральный директор организации и заведующая аптекой привлечены к административной ответственности и оштрафованы в совокупности на 11 тыс. рублей.
Межрайонной прокуратурой руководителям юридических лиц внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
Нарушения устранены.