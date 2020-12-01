Женщина-водитель пострадала в ДТП под Тверью

В Тверской области водитель вылетел на встречку и спровоцировал ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

30 ноября около 19:55 на первом километре дороги «Глазково – Мухино» в Калининском районе 37-летний мужчина на KIA Cerato выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Vortex, за рулём которого была 39-летняя женщина. Последняя и пострадала в дорожном происшествии. Оказалось, что нарушитель был нетрезв.

Пострадавшую доставили в больницу «скорой помощи», где оказали помощь и отпустили домой.

А вот водителю KIA предложили пройти тест на алкоголь. От процедуры он отказался.