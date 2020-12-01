В Тверской области выявили 59 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие входные с 27 по 29 ноября во время профилактического мероприятия "Контроль трезвости" на улицах Тверской области госавтоинспекторы остановили 59 водителей с признаками опьянения. Из них в Твери - 14 водителей. Трое нарушителей повторно управляли автомобилями в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщать о таких фактах по телефону полиции: 02; 102 или 112.