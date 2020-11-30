Выплаты сразу за два месяца получат в декабре родители детей 3-7 лет в Тверской области

Размер выплаты - 5699 рублей Фото: Анастасия Осипова

До 10 декабря в регионе должны выплатить пособия на детей в возрасте 3-7 лет как за ноябрь, так и за первый месяц зимы. Напомним, что сейчас размер выплаты - 5699 рублей. Это 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

Выплата предоставляется семьям, в которых средний доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года. Это 10979,60 рублей.

Выплачиваются пособия сегодня в регионе на 30086 детей из 24877 семей.

На них в областном бюджете заложено более 1,3 млрд рублей. Большая часть из них - федеральные средства.

Заявления на пособия можно подать в МФЦ и на портале Госуслуг.