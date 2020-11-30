Губернатор Тверской области принял участие в федеральном совещании по газификации

В Тверской области на ближайшие пять лет запланирована газификация 10 районов юго-запада и северо-востока региона. Фото: ПТО

30 ноября заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак провел совещание по концепции газификации Российской Федерации. В нем поучаствовал и губернатор Игорь Руденя.

В нашей области уровень газификации составляет 66%. Правительством региона совместно с компанией «Газпром» разработана Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период 2021 - 2025 годов.

В ней предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных районах юго-запада и северо-востока региона. Всего планируется проложить свыше 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч квартир и домовладений.

В 2021 году запланировано завершение строительства газопроводов до поселка Жарковский, населенных пунктов Калязинского, Старицкого районов, Осташковского городского округа.

В 2022 году - до Красного Холма, Молокова, объектов Старицкого, Сонковского районов.

- На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании «Газпром» в размере 15,9 млрд рублей, - отметил на совещании Игорь Руденя.

На совещании представили дорожную карту по повышению темпов газификации регионов. Напомним, такое поручение еще в мае дал Президент РФ Владимир Путин.

Игорь Руденя во время обсуждения предложил включить в работу по газификации территорий глав муниципалитетов и использовать для газификации бюджетные кредиты.