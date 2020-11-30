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Школа №19 перешла на дистанционное обучение в Твери

Карантин продлится до 5 декабря
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Учащихся школы в Твери перевели на дистанционку

Учащихся школы в Твери перевели на дистанционку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учащиеся 5-11 классов школы №19 в Твери перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщает сайт образовательного учреждения.

Удаленное обучение в школе продлится с 30 ноября по 5 декабря.

- Такое решение принято в целях обеспечения эпидемиологического благополучия учащихся и педагогического коллектива и в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ педагогов школы, - сообщает школьный портал.

На неделю школьники получат одно задание по каждому предмету, выполнение которого учителя проверят после выхода с дистанционного обучения.

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