Поголовье свиней растет в Тверской области

Животноводство в регионе выезжает на свиньях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данными о динамике в животноводстве региона поделился Тверьстат. С января по октябрь 2020 года (по сравнению с соответствующим периодом 2019-го) в регионе на 30% выросло производство свинины.

А вот производство крупного рогатого скота упало (-7%). Снизилось также производство птицы (-1,4%), овец и коз (-14%).

Относительно поголовья ситуация почти аналогичная. Голов крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях региона стало меньше на 3% (данные на конец октября 2020 года). Поголовье овец и коз сократилось на 12%, а свиней стало больше на 29%. Поголовье птицы тоже увеличилось, но не столь существенно - на 3%.