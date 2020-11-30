Суд взыскал с преступницы деньги за лечение потерпевшего в Тверской области

В Тверской области женщина нанесла мужчине тяжкий вред здоровью и заплатила за лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению суда, жительницу Торопца отправили на три года в колонию общего режима по статье 111 УК РФ. На лечение потерпевшего государственная больница затратила 27106 рублей. Теперь виновная заплатит эту сумму.

Средства медицинскому учреждению были выделены из федерального бюджета. Раз вина торопчанки доказана, пришло время платить по счетам.

Суд нашел исковые требования прокуроры Торопецкого района в защиту интересов Российской Федерации, в лице регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования, обоснованными и подлежащими удовлетворению и взыскал с осужденной деньги.