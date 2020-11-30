В Вышнем Волочке Тверской области простятся с бывшим мэром

Вячеслав Смиронов скончался на 71-м году жизни Фото: Законодательное Собрание Тверской области

29 ноября в возрасте 70 лет скончался заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению четвертого созыва Законодательного Собрания Тверской области, бывший мэр Вышнего Волочка Вячеслав Михайлович Смирнов. Об утрате сообщает сайт областного парламента.

Вячеслав Смирнов родился в 1950 году в деревне Телятники Лесного района Калининской области. В 1972 году с отличием окончил Калининский политехнический институт.

Вся трудовая биография Вячеслава Михайловича связана с Вышним Волочком. В райцентре он работал на руководящих должностях местных предприятий и организаций. С 2002 по 2005 год - мэр Вышнего Волочка.

В октябре 2009 года избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области.

В 2016 году избирался депутатом Вышневолоцкой городской думы, в 2019 – депутатом Думы Вышневолоцкого городского округа.

Законодательное Собрание Тверской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Смирнова. Прощание с ним пройдет 1 декабря в Вышнем Волочке.