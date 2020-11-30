День жестянщика в Твери: во сколько обойдется езда на летней резине

Шуточный праздник, приходящийся на 30 ноября - "День жестянщика". Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Что дороже: вовремя сменить резину и оформить страховку или купить новое авто? Таким забавным подсчетом Тверьстат решил отметить шуточный праздник, приходящийся на 30 ноября - "День жестянщика".

На самом деле, тема очень серьезная: в первые заморозки ежегодно на дорогах бьется очень много машин. И хорошо, если заканчиваются такие аварии только помятыми авто. Так что вовремя сменить резину и оформить страховку в любом случае необходимо. Тем более, что и обойдется это гораздо дешевле покупки новой "ласточки".

Ну а подсчеты Тверьстата таковы: переобувка машины обойдется в среднем в 11391 рубль (стоимость зимней резины - 2324 за колесо, плюс услуги шиномонтажа - 240 за колесо, плюс регулировка развала-схождения - 1135 руб.) Прибавим страховку (годовой полис ОСАГО - 9440 руб.) - получится 20831 рубль. Несколько больше выйдет сумма, если вы решитесь на КАСКО, эта страховка стоит порядка 52323 рублей.

Но покупка новой машины взамен разбитой в любом случае дороже. Средний отечественный автомобиль стоит около 646 тысяч рублей, а импортный - порядка 1 млн 257 тысяч.