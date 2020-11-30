Молодой мужчина ограбил магазин косметики в Тверской области

Полицейские задержали грабителя по горячим следам Фото: архив "КП"

В полицию обратилась сотрудница одного из магазинов косметики в Удомле. Женщина сообщила, что из бутика в торговом центре неизвестный мужчина похитил несколько флаконов туалетной воды. Ущерб составил более 5 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и по "горячим следам" задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 25-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном.

За грабеж фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.