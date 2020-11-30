У мужчины обнаружили 1,5 килограмма растительных наркотиков в Тверской области

В Тверской области полиция нашла в доме у мужчины 1,5 килограмма наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

В доме и на террасе у правонарушителя полицейские нашли части наркосодержащих растений. Общий вес «запасов» составил 1,5 килограмма – собранная конопля и готовый наркотик.

Кимряк рассказал, что хранил каннабиноидное растение для собственного употребления. Полиция проверяет эту версию.

Мужчина арестован.

По 228-й статье УК РФ хранившему запрещенные средства грозит до 10 лет колонии. Идёт расследование.