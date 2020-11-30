Пожар оставил без жилья две семьи в Тверской области

Пожарные несколько часов тушили жилой дом в Торжке Фото: Ольга Крыльцова

Жилой дом, на две квартиры сгорел на улице Гончарной в Торжке Тверской области минувшей ночью. Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 3:56.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в ведомстве.

На месте работали ПСЧ-13 и ПСЧ-59. Полностью потушить пожар спасателям удалось в 6:56 утра.

Известно, что в доме проживали две семьи. Пострадавших нет.