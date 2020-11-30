В Твери водитель вырвал колонку на автозаправке и скрылся

Водитель сломал колонку АЗС и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

Инцидент произошле 23 ноября на автозаправке на улице Коминтерна в Твери. Водитель на автомобиле "Шкода" приехал на заправку, заправил машину, залил стеклоомывающую жидкость, сел в машину и тронулся с места. Заправочный пистолет при этом остался в бензобаке.

Но мужчину это не остановило, он нажал на газ и поехал дальше, вырвав шланг и автозаправочную колонку.

АЗС причинен значительный ущерб.

Госавтоинспекция Тверской области просит возможных свидетелей сообщить о присшествии по телефонам: (4822)66-78-41 или 8 (960)-710-77-58.