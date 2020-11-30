Водитель в наркотическом опьянении устроил гонки в центре Твери

Водитель пытался уехать от преследования и неоднократно нарушил правила Фото: УГИБДД России по Тверской области (скрин видео)

Водитель иномарки "Шевроле Круз" был задержан 26 ноября. Утром он не остановился на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться. Патаясь уехать от преследования, беспорядочно кружа по центральным улицам города, мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения и зацепил несколько автомобилей. Фрагменты погони попали на камеры видеонаблюдения. Об инциденте госавтоинспекторы рассказали в программе "Патруль 69".

На улице Серебряной водитель оказался в тупике и снова попытался убежать, но был задержан.

- У 31-летнего водителя были выявлены явные признаки наркотического опьянения. Выяснилось, что несколько лет назад он уже был лишен права управления транспортными средствами, после задержания также отказался о прохождения медосвидетельствования.

При осмотре автомобиля был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения, которое направлено на экспертизу.

На водителя составлено 11 административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и др. Общая сумма штрафов превысила 20 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.