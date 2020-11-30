В Тверской области прокуратура помогла сироте получить жилье

Прокуратура защитила права сироты Фото: архив "КП"

В прокуратуру Зубцовского района обратилась 20-летняя местная жительница с жалобой на нарушение ее жилищных прав.

Установлено, что девушка относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит в льготной очереди на улучшение жилищны условий, но жильем не обеспечена.

В целях защиты прав сироты прокурор обратился в суд с требованием предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение. Требование рассмотрено и удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу.