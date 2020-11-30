Безработная жительница Твери украла у пенсионерки 300 тысяч рублей

Злоумышленницу задержали в Калининском районе Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району с сообщением о краже крупной суммы денег обратилась 83-летняя женщина. Пенсионерка заявила, что днем вышла на приусадебный участок, в это время в ее дом через запасной вход проник злоумышленник и похитил 300 000 рублей.

На месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли микрочастицы, а также медицинскую маску.

- По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника – ранее судимую неработающую жительницу города Твери. На ее поиск были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области в Калининском районе остановили автомобиль, в котором передвигалась подозреваемая. Женщину задержали, она созналась в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под стражей. Расследование продолжается.