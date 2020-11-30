29 заявок на получение "научной" премии подано в Тверской области

Размер премии - от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. Фото: "КП" Архив

Напомним, что премия за научные достижения и разработки была учреждена в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени. Поручение об этом глава региона дал еще в феврале этого года по итогам встречи с тверскими учеными.

Премиальные выплаты, по решению областного правительства, не будут облагаться налогами.

- Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, соцсферы, - прокомментировал утверждение премии Игорь Руденя.

Всего утверждено 4 номинации премии, в каждой - по четыре направления: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

Основные критерии при выборе победителей - получение патента на разработки и внедрение их на предприятиях.

Размер премии в зависимости от номинаций - от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. Всего будет выявлено 15 победителей.

Как сообщает областное правительство, на получение премии подано 29 заявок из пяти вузов региона. Больше в этом году заявки не принимаются.