Предприниматель из Санкт-Петербурга украл решетки сливной канализации на трассе в Тверской области

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть Вышневолоцкого отдела полиции обратился представитель организации, обслуживающей 330-й километр трассы М11 в Тверской области. Мужчина сообщил, что с автодороги были украдены две решётки сливной канализации. Ущерб составил 17 000 рублей.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 55-летний индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга.

Мужчина сознался в краже и рассказал, что возвращаясь домой, в парковочном кармане трассы заметил решётки, погрузил их в машину и уехал. Злоумышленника задержала полиция. Имущество вернули организации.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.