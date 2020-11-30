В районах и округах Тверской области за год установили 12 комплектов уличных тренажеров

Площадки с уличными тренажерами и турниками были установлены в девяти муниципалитетах. Фото: ПТО

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» является частью нацпроекта «Демография». По нему муниципалитетам региона в этом году были предоставлены субсидии на обустройство площадок с беговыми дорожками и уличными тренажерами.

- Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах, - считает губернатор Игорь Руденя.

В итоге искусственные беговые дорожки появились в 2020 году в селе Городня Конаковского района, в Ржеве, Ново-Ямском сельском поселении и в сельском поселении «Станция Старица» Старицкого района.

12 комплектов уличных тренажеров были установлены в Андреапольском муниципальном округе, Кесовогорском, Кимрском, Конаковском, Кувшиновском, Лихославльском, Селижаровском, Старицком районах, Нелидовском городском округе.

Также была оказана поддержка спортшколам в городах и районах региона. Субсидии на приобретение нового спортоборудования в этом году получили получили 15 спортивных школ, в том числе - олимпийского резерва, а также семь ДЮСШ.