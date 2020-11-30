210 человек заразились коронавирусом в Тверской области 30 ноября

В Тверской области подтверждено 210 случаев коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 30 ноября еще 210 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15148 случаев заражения COVID-19.
4458 (+119) изолированы;
381 (0) умерли;
10309 (+91) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 4905 (+81)
Конаковский район 1054 (+2)
Ржев 1024 (+27)
Кимры 829 (+8)
Вышневолоцкий городской округ 832 (+7)
Торжок 713 (+7)
Калининский район 671 (+13)
Осташковский городской округ 414 (+5)
Лихославльский район 401
За весь период на коронавирус в регионе проведено 339 384 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1371.
Графика: ПТО