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Житель Твери рассчитался с долгами после ареста автомобиля

Мужчина задолжал по налогам 40 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина задолжал по налогам 40 000 рублей

Мужчина задолжал по налогам 40 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Твери был остановлен в ходе совместного рейда сотрудников УГИБДД УМВД России по Тверской области и судебных приставов Московского районного отделения судебных приставов УФССП России. 37-летний должник не пожелал лишаться автомобиля и на месте оплатил налоговую задолженность в размере 40 тысяч рублей, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда.

Ранее должнику также было выдано постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ.

Всего в 2020 году, по даным регионального УФССП России, в результате мер принудительного исполнения тверскими судебными приставами взыскано более 745 миллионов рублей налоговой задолженности.