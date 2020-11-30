Директора фирмы оштрафовали за самовольный захват земель в Тверской области

Гендиректор оштафован за самовольный захват земель Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Генерального директора фирмы ООО "Ремстрой" оштрафовали за самовольный захват земель населенных пунктов. Являясь собственником двух земельных участков, расположенных в Торопце, на смежном участке для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства складировал гравий и песок, что является нарушением требований закона.

Прокурором района в отношении должностного лица - генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении. За самовольный захват земель виновный оштрафован на 20 000 рублей. За нецелевое использование земельного участка - на 10 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.