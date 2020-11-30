Банда ржевских наркоторговцев осуждена в Тверской области

Участники банды получили реальные сроки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстали двое граждан Узбекистана и Кыргызстана, входившие в организованную преступную группу, которая занималась оборотом нароктиков на территории Тверской области.

Судом установлено, что в феврале 2020 года мужчины под руководством неустановленного лица, находящегося в Республике Таджикистан, получили в Москве крупную партию "тяжелого" наркотика и на автомобиле перевезли ее в Ржев для последующей фасовки и сбыта. В городе мужчины делали "закладки" и через интернет связвались с заказчиком.

В марте 2020 года фигурантов задержала полиция, из незаконного оборота изъято более 180 г наркотика.

Судом мужчины призаны виновными в покушении на сбыт наркотиков и осуждены на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу.