В Тверской области женщина из-за выгоды заключила фиктивный брак с иностранцем

Женщина вышла замуж ради денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле 2017 года жительница Тверской области заключила фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан, чтобы получить денежное вознагражение.

Целью мужчины при вступлении в брак было получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительства, а затем российского гражданства.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием признать брак недействительным и аннулировать запись акта гражданского состоянияю Требование удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.