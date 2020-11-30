Житель Тверской области сжег чужую баню по просьбе знакомого

Мужчина сжег баню по просьбе знакомого
Фото: Мария ОСИПОВА
В полицию обратился 66-летний житель Зубцовского района. Мужчина сообщил, что в деревне Кузьминово у него сгорела баня. Ущерб составил 200 тысяч рублей.
Место происшествия осмотрели пожарные и полицейские, криминалисты изъяли следы и улики, опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего. Экспертиза показала, что причиной возгорания бани стал поджог.
Под подозрение правоохранителей попал 22-летний жител Зубцова. Злоумышленник пояснил, что действовал по просьба знакомого: перелез через забор, облил строение бензином и поджег. "Заказчиком" оказался родственник пострадавшего, между мужчинами был давний конфликт.
По ч. 2 ст. 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.