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Происшествия

Житель Тверской области сжег чужую баню по просьбе знакомого

Ущерб составил 200 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина сжег баню по просьбе знакомого

Мужчина сжег баню по просьбе знакомого

Фото: Мария ОСИПОВА

В полицию обратился 66-летний житель Зубцовского района. Мужчина сообщил, что в деревне Кузьминово у него сгорела баня. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Место происшествия осмотрели пожарные и полицейские, криминалисты изъяли следы и улики, опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего. Экспертиза показала, что причиной возгорания бани стал поджог.

Под подозрение правоохранителей попал 22-летний жител Зубцова. Злоумышленник пояснил, что действовал по просьба знакомого: перелез через забор, облил строение бензином и поджег. "Заказчиком" оказался родственник пострадавшего, между мужчинами был давний конфликт.

По ч. 2 ст. 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал