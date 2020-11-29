Тверские врачи записали очередное видео для переболевших коронавирусом

В Твери врачи опубликовали упражнения, помогающие реабилитироваться после ковида. Фото: принтскрин видео с комплексом упражнений после перенесенного коронавируса.

26 ноября на сайте Министерства здравоохранения Тверской области появились первый и второй ролик с упражнениями для тех, кто перенес коронавирус. Восстановительный комплекс разработали специалисты Областного врачебно-физкультурного диспансера.

В информации к роликам сказано, что выполнять упражнения возможно самостоятельно в домашних условиях. Выполнять рекомендации специалистов необходимо не от случая к случаю, а системно.

Такого рода физическая нагрузка поможет пациенту реабилитироваться после пневмонии.