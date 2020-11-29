Экипажи военно-транспортных самолетов провели ночные учения в Тверской области

В Тверской области прошли ночные учения военно-транспортных самолетов. Фото: сайт Министерства обороны РФ/mil.ru.

29 ноября в ночное время над Тверским регионом летали «транспотники» Ил-76, Ан-12 и Ан-26. Всего – 10 самолетов. Для летчиков это были плановые учения. Информация появилась на сайте Министерства обороны России.

Отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, взаимодействие с группой руководства полетами. Также сажали машину по приборам.

Также экипажи тренировали действия в нештатной ситуации, когда отказал один из двигателей или на посадке нужно идти на второй круг.

Таким образом летчики готовятся летать в любое время суток и сажать самолет на любом аэродроме при любых условиях.