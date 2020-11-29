Труженица тыла из Тверской области Екатерина Колосова отмечает столетний юбилей

В Тверской области труженице тыла Екатерине Колосовой исполнилось 100 лет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

29 ноября жительнице Бологое, труженице тыла Екатерине Фоминичне Колосовой исполнилось 100 лет. Екатерина Колосова родилась в деревне Поддубное Селижаровского района. Трудовой путь начала в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны трудилась на производстве: изготавливала противогазы, разливала горючие смеси.

В послевоенное время Екатерина Фоминична работала охранником, отделочником, подсобным рабочим. Почти 30 лет вплоть до выхода на пенсию была санитаркой в Бологовской городской больнице.

Екатерину Фоминичну Колосову поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТО.

– В годы огненных сороковых вы самоотверженно трудились, отдавая все силы, чтобы помочь нашему Отечеству выстоять и завоевать Победу. Подвиг вашего поколения на фронте и в тылу – это беспримерная летопись героизма, мужества и преданности своей стране, которые составляют великое наследие нашего народа. Низкий вам поклон за мирное небо над нашей Родиной, – сказано в поздравлении от губернатора Тверской области Игоря Рудени.