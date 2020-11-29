Коронавирус в Тверской области: за сутки выявили еще 211 зараженных COVID-19

За сутки коронавирусом заразились 211 человек, а общее число заболевших почти достигло 15 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 29 ноября, по данным областного оперштаба, коронавирус нашли у 211 человек, а общее количество инфицированных достигло показателя 14,9 тысяч жителей. 319 человек исцелились от коронавируса. Всего в регионе более 10,2 тысяч выздоровевших. Трое умерли от ковида. Общее число погибших за всё время эпидемии – 381 человек. На данный момент на изоляции находятся свыше 4,3 тысяч человек, за сутки их количество уменьшилось на 111 человек.

Среди районов лидерами по количеству заражений остаются Тверь, Конаковский район, Ржев, Кимры, Вышневолоцкий городской округ, Торжок, Калининский район, Осташковский городской округ, Лихославльский район. В областном центре количество заражённых увеличилось больше всего – на 52 человека, меньше всего заболевших за сутки среди лидеров – в Лихославльском районе – один человек. Всего там подтвержден 401 случай заражения.

«КП»-Тверь» напоминает – если нездоровится, необходимо вызвать «скорую». Что делать, если она долго не едет – рассказываем в этой статье. Где в Твери сделать тест на COVID-19 расписано в этом обзоре.