319 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 29 ноября

В Тверской области ещё 211 человек заразились коронавирусом, 319 вылечились.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 29 ноября еще 211 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14938 случаев заражения COVID-19.
4339 (-111 человек в сутки) изолированы;
381 (+3) умерли;
10218 (+319) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 4824 (+52)
Конаковский район 1052 (+9)
Ржев 997 (+12)
Кимры 821 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 825 (+30)
Торжок 706 (+17)
Калининский район 658 (+6)
Осташковский городской округ 409 (+6)
Лихославльский район 401 (+1)
За весь период в регионе проведено 338013 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1962.
Графика: ПТО.