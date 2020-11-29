319 человек вылечились от коронавируса в Тверской области 29 ноября

В Тверской области ещё 211 человек заразились коронавирусом, 319 вылечились. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 29 ноября еще 211 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14938 случаев заражения COVID-19.

4339 (-111 человек в сутки) изолированы;

381 (+3) умерли;

10218 (+319) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 4824 (+52)

Конаковский район 1052 (+9)

Ржев 997 (+12)

Кимры 821 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 825 (+30)

Торжок 706 (+17)

Калининский район 658 (+6)

Осташковский городской округ 409 (+6)

Лихославльский район 401 (+1)

За весь период в регионе проведено 338013 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1962.