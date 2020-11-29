Губернатор Тверской области поздравил жительниц региона с Днем матери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жительниц региона с Днём матери. Фото: ПТО.

В Тверской области торжества, посвященные Дню матери, прошли 27 ноября в онлайн-формате. В частности, чествовали семьи-победителей конкурса «Семья года». В этом году пяти «ячейкам общества», выигравшим в конкурсе на региональном этапе, вручали по 100 тысяч рублей. Также объявили победителей областного конкурса «Лучшее семейное подворье».

В своём поздравлении с Днём матери губернатор Тверской области Игорь Руденя особо отметил многодетных мам и женщин, взявших на воспитание детей-сирот. Он поблагодарил их за сохранение традиций, создание больших и крепких семей.

– Для каждого из нас нет более родного человека на земле, чем мама. С первых минут жизни вы дарите детям любовь, душевное тепло, заботу и нежность, становитесь главным наставником и преданным другом. Вы храните и передаете новому поколению нравственные, семейные и духовные ценности нашего народа. Учите любви к нашей Родине, доброте и отзывчивости, трудолюбию, помогаете достигать успехов и преодолевать трудности, – отметил Игорь Руденя.