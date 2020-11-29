Продлили перекрытие улицы Коноплянниковой в Твери

В Твери до 4 декабря перекрыли улицу Коноплянниковой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До этого из-за ремонта теплотрассы движение ограничивали с 6 ноября на две недели, т.е. до 20 ноября. Теперь сроки сдвинулись до 4 декабря. Работы идут на участке от бульвара Шмидта до улицы Мичурина.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Администрации Твери. Подписал заместитель главы города Денис Черных.

На этом отрезке улицы Коноплянниковой ограничено движение общественного транспорта. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.