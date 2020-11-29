Угрозыск создал памятку для родителей, чьи дети потерялись

Памятка для родителей, чьи дети пропали. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Новости о том, что пропадают дети, появляются регулярно. Их родители не всегда знают, как действовать в такой ситуации и теряют драгоценное время. Для того, чтобы правоохранительные органы смогли оперативно среагировать, для мам и пап создали в МВД памятку с алгоритмами действий.

Основные ее пункты: немедленно обратиться в полицию, чтобы прошло меньше времени с того момента, как ребенок пропал; принести в отдел полиции его фото; указать в описании его основные приметы.

Такое напоминание повесят на стендах территориальных отделов полиций и жилых домов.