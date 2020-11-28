Практически полностью восстановили электроснабжение в Тверской области

В Тверской области практически полностью ликвидировали последствия снегопада – сообщают в региональном Правительстве. Фото: Евгения ГУСЕВА

По последним данным, количество бригад, работающих на обрывах сетей, достигло 75. В их составе трудились 315 человек с 92 единицами техники, а также источниками резервного энергоснабжения. Напомним, отключение электричества в девяти районах произошло после того, как в ночь на 28 ноября в регионе прошёл мощный снегопад.

На данный момент, как сообщают в Правительстве Тверской области, сотрудники тверского филиала «Россети Центр» заканчивают ликвидировать последствия разгула стихии. Потребители по основной сети подключены. В нескольких районах работы продолжаются. За ситуацией следит лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего без света в течение дня были 11,4 тысяч человек в 429 населенных пунктах. Если сейчас где-то возникают неполадки с электричеством, Тверьэнерго просит сообщать по телефону 8-800-220-0-220 или на сайте светлаястрана.рф.