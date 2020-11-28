Восстановили электроснабжение в крупных населенных пунктах Тверской области

В Тверской области у 70% пострадавших от снегопада жителей включили свет. Фото: Дарья РЯБИКОВА

В Тверской области продолжают ликвидировать последствия разгула стихии, и сейчас электричество появилось у 70% пострадавших потребителей, сообщают в пресс-службе областного Правительства. Работы на сетях продолжаются, восстановить электроснабжение полностью планируют в ближайшее время. В настоящее время на месте работают 70 бригад энергетиков, в составе которых 296 человек, имеющих в распоряжении 92 единицы спецтехники.

Напомним, в ночь на 28 ноября в регионе прошел мощный снегопад. Из-за перепада температуры снег облепил провода и местами они оборвались. Всего без света в течение дня были 11,4 тысяч человек в 429 населенных пунктах.

Тверьэнерго просит жителей сообщать об отключениях электроэнергии по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на сайте светлаястрана.рф.

Ситуация находится под личным контролем главы региона Игоря Рудени.