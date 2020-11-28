Женщина-водитель пострадала, врезавшись в дерево, в Тверской области

В Тверской области женщина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Фото: Иван ВИСЛОВ
На 4-м километре трассы М-10 на отрезке «Андрейково – Игнатово» 32-летняя водительница «ВАЗ-2114» по какой-то причине не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В машине она была одна. Ехала за рулём трезвой.
Пострадавшую доставили в Городскую больницу №4 c сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Угрозы жизни нет.
При этом на машине была установлена «зимняя» шипованная резина.
Поворот, который проезжала женщина, был плавным, а проезжая часть обработано против гололеда.
Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.