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Происшествия

Женщина-водитель пострадала, врезавшись в дерево, в Тверской области

Авария произошла в Калининском районе
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области женщина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В Тверской области женщина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На 4-м километре трассы М-10 на отрезке «Андрейково – Игнатово» 32-летняя водительница «ВАЗ-2114» по какой-то причине не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В машине она была одна. Ехала за рулём трезвой.

Пострадавшую доставили в Городскую больницу №4 c сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Угрозы жизни нет.

При этом на машине была установлена «зимняя» шипованная резина.

Поворот, который проезжала женщина, был плавным, а проезжая часть обработано против гололеда.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

ДТП