Женщина-водитель пострадала, врезавшись в дерево, в Тверской области

В Тверской области женщина съехала в кювет и врезалась в дерево. Фото: Иван ВИСЛОВ

На 4-м километре трассы М-10 на отрезке «Андрейково – Игнатово» 32-летняя водительница «ВАЗ-2114» по какой-то причине не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В машине она была одна. Ехала за рулём трезвой.

Пострадавшую доставили в Городскую больницу №4 c сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Угрозы жизни нет.

При этом на машине была установлена «зимняя» шипованная резина.

Поворот, который проезжала женщина, был плавным, а проезжая часть обработано против гололеда.