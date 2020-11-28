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Спорт

Тверичанка Наталья Непряева стала пятой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

На первом месте оказалась норвежская лыжница Тереза Йохауг
Семён ЛЕГКОВ
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Лыжница из Твери Наталья Непряева финишировала пятой на «классике» на первом этапе Кубка мира. Фото: страница в соцсетях – ВК/Наталья Непряева.

Лыжница из Твери Наталья Непряева финишировала пятой на «классике» на первом этапе Кубка мира. Фото: страница в соцсетях – ВК/Наталья Непряева.

Женская гонка на дистанцию 10 километров с раздельного старта происходила в финском городе Рука. Наталья Непряева финишировала с результатом 30,3 минуты. Такую информацию приводит сайт «Спорт-Экспресс».

Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а на четвёртом месте оказалась ещё одна россиянка Татьяна Сорина с результатом 26,1 минуты.

27 ноября Наталья финишировала пятой во втором полуфинале Кубка мира в дисциплине «спринт» и не вышла в финал.