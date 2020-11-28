65 бригад сетевой компании устраняют последствия сильного снегопада в Тверской области

В девяти районах Тверской области восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В ночь на 27 ноября прошёл мощный снегопад, и в девяти районах Тверской области из-за налипшего снега оборвались провода. Специалисты филиала «Россети Центр Тверьэнерго» находились в режиме повышенной готовности. Сейчас неполадки устраняют 65 бригад энергетиков, в том числе из других филиалов, в составе которых 269 человека. Они используют 82 единицы спецтехники.

Работы идут в штатном режиме. На данный момент восстановили электроснабжение 15% потребителей, пострадавших от непогоды. К 15:00 планируются запитать основные линии.

Руку на пульсе держит губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ему незамедлительно доложили о сложившейся ситуации.

В зоне риска оказались Западнодвинский, Пеновский, Рамешковский, Торжокский, Удомельский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Осташковский и Торопецкий районы и округа.

На сетях работают 65 бригад специалистов с 82 единицами техники.

Сообщать об отсутствии дома электричества можно по телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 или на сайте светлаястрана.рф.