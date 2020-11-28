Из-за снегопада в девяти районах Тверской области перебои с электричеством

В Тверской области из-за снегопада нет электричества в девяти районах. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Ситуацию в Тверской области с электроснабжением взяли на особый контроль в Министерстве энергетики России. Больше всего от снегопада пострадали жители Западнодвинского, Пеновского, Рамешковского, Торжокского, Удомельского, Весьегонского, Вышневолоцкого, Осташковского и Торопецкого районов – уточняют в вфилиале «Россети Центр Тверьэнерго».

В ночь на 28 ноября в Тверской области из-за циклона прошёл мощный снегопад. Перепад температуры воздуха от минусовой к плюсовой привели к тому, что снег налип на провода и они местами оборвались.

Над устранением последствий разгула стихи работают 65 бригад специалистов, иными словами 269 человек, в арсенале которых 82 единицы спецтехники.

Ход восстановительных мероприятий координирует оперштаб компании «Россети Центр – Тверьэнерго». Сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8-800-220-0-220.