Полина Гагарина предпочла певца из Тверской области Кирилла Суслова в «поединке» на шоу «Голос»

Певец из Тверской области Кирилл Суслов рвётся к победе! Фото: страница в соцсетях ВК/Кирилл Суслов.

На этапе «Поединки» участники популярного вокального шоу соревновались в мастерстве. Певец из Ржева Кирилл Суслов попал в команду поп-дивы Полины Гагариной и уже прошёл несколько этапов «Голоса». В этот раз наш земляк выступал в дуэте с Александрой Славгородской.

Участники исполнили песню «Аlways On My Mind». Как указано в информации организаторов шоу, первой эту композицию записала Гвен МакКрей в 1972 году. Всего существует около 300 вариантов песни, один из самых известных – в исполнении Элвиса Пресли. В версии Вилли Нельсона песня получила три премии «Грэмми».

Полина Гагарина оценила, как Кирилл выступил на этапе «Поединки». Фото: принтскрин программы «Голос» на Первом канале.

Кирилл одержал победу и продолжает участвовать в конкурсе. Впереди этап «Нокауты».

В интервью «КП»-Тверь» Кирилл рассказал, что живёт в Москве, но постоянно ездит в Ржев к родителям. Уже три года выступает в молодом вокальном трио «БЭЙС».